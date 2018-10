Vinci : remporte deux contrats d'aménagement d'axes routiers majeurs en Caroline du Nord

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Vinci a annoncé lundi avoir remporté, via sa filiale Eurovia, deux contrats de conception/construction pour l'aménagement de deux axes routiers majeurs en Caroline du Nord, aux Etats-Unis.

à Charlotte, sur l'autoroute I-485, Eurovia ajoutera une voie rapide à péage dans les deux sens ainsi qu'une voie supplémentaire non payante pour les véhicules en co-voiturage. La société construira par ailleurs un échangeur à Winston-Salem.

D'une valeur totale de 415 millions d'euros, ces deux projets doivent être livrés en 2022.

Eurovia, filiale de Vinci spécialisée dans la construction des infrastructures de transport et des aménagements urbains, est fortement implantée dans le sud-est des Etats-Unis, via ses filiales Hubbard Construction et Blythe Construction.

-François Berthon,Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 93; fberthon@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire