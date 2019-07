Vinci : remporte un important contrat dans le ferroviaire en Nouvelle-Zélande

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de construction et de concessions Vinci a annoncé vendredi avoir remporté dans le cadre d'un groupement un contrat valorisé 1,66 milliard de dollars néo-zélandais, soit environ 970 millions d'euros, pour la conception et la construction d'une ligne ferroviaire à Auckland, en Nouvelle Zélande.

"Le groupement Link Alliance comprenant Vinci Construction Grands Projets (mandataire) et Soletanche Bachy International, filiales de Vinci Construction, et leur partenaire Downer, ainsi que les designers Aecom, WSP-Opus et Tonkin & Taylor, a signé aujourd'hui le contrat de conception-construction du lot 3 du programme City Rail Link à Auckland, en Nouvelle-Zélande", a indiqué Vinci dans un communiqué.

La valeur de ce contrat atteint 1,66 milliard de dollars néo-zélandais, soit environ 970 millions d'euros. Contacté par l'agence Agefi-Dow Jones, un porte-parole de Vinci n'était pas en mesure de préciser la part de ce montant devant revenir au groupe français.

Le contrat porte sur la conception et la construction de 3,45 kilomètres d'extension d'une ligne ferroviaire, dont 3,2 kilomètres de tunnel, pour relier les stations existantes de Britomart et de Mount Eden. Sur le tracé, trois nouvelles stations seront construites, dont deux en souterrain.

La livraison du projet devrait intervenir en 2024.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire