Vinci : s'envole de +5%, croissance supérieure aux attentes

24/10/2018 | 16:22

Le titre s'envole de +5% après l'annonce des ventes du 3ème trimestre 2018. UBS a salué ce matin le point trimestriel d'activité présenté par le groupe français de BTP et de concessions Vinci. Le conseil d'achat sur la valeur ainsi que l'objectif de cours à 12 mois de 93,5 euros ont été confirmés. Le potentiel de hausse est donc de l'ordre de 20%.



La croissance organique des ventes du groupe a atteint 4,3% au 3e trimestre (T3), dépassant ainsi le consensus de l'ordre de 3%.

Principaux catalyseurs de cette dynamique : la progression du trafic autoroutier (+ 3,4%, dans ces mêmes termes) et de celui des aéroports (+ 8,6%), du côté des concessions. Certes moins rentable, le BTP ne reste pas à l'écart, avec une progression de 4,9% supérieure de 4% environ aux attentes, les performances d'Eurovia et de Vinci Energies étant relevées.



UBS souligne aussi de 'solides' prises de commandes : + 10% au T3 sur un an, et toujours + 5% hors acquisitions 'malgré une base de comparaison relativement défavorable'.



Enfin, si Vinci a laissé inchangées ses prévisions, UBS juge que le consensus 'semble conservateur' : selon les analystes, il n'anticipe qu'une amélioration du bénéfice de 1% au 2e semestre, ce qui semble faible au regard de la croissance.



