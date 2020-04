Rueil-Malmaison, le 6 avril 2020

VINCI se mobilise pour soutenir les acteurs de la lutte contre le Coronavirus

Pour prolonger et amplifier les nombreuses initiatives prises par ses entreprises en France et dans le monde, le groupe VINCI a décidé d’apporter son soutien à tous ceux qui sont en première ligne dans la crise du Coronavirus dans les secteurs hospitaliers, sanitaires et sociaux, scolaires. Cette opération d’urgence est pilotée par la Fondation VINCI pour la Cité, dont le budget est abondé à cet effet de 10 millions d’Euros.

Les dons de la Fondation seront orientés prioritairement vers les structures et associations françaises et internationales dont les personnels et les bénévoles sont mobilisés dans le combat contre les conséquences sanitaires et sociales de l’épidémie. VINCI encouragera également les partenariats avec les associations engagées dans l’économie sociale et solidaire pour gérer les difficultés économiques qui suivront la crise sanitaire.

Cette démarche comprend :

un programme d’aide au corps médical ;

un programme d’aide au secteur social ;

un programme de soutien scolaire.

VINCI encourage ceux qui souhaitent bénéficier de cette initiative ou s’y associer à prendre contact avec la Fondation VINCI pour la Cité via la plateforme dédiée https://projets-coronavirus.fondation-vinci.com/fr/.

