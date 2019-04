Vinci : solides résultats trimestriels

23/04/2019 | 18:08

Annoncé ce mardi soir, le chiffre d'affaires consolidé du groupe Vinci s'établit à 9,696 milliards d'euros au premier trimestre 2019, en hausse de +9,6% par rapport à celui du premier trimestre 2018 à structure réelle.



Il progresse de +5,9% à structure comparable.



En France, le chiffre d'affaires s'élève à 5,576 milliards d'euros, en progression de 6,8% (+6,2% à structure comparable). A l'international, le chiffre d'affaires est en hausse de +13,7% à 4,12 milliards d'euros (+5,5% à structure comparable).



Dans le détail, le chiffre d'affaires des activités Concessions, Contracting et Immobilier progressent en données comparables respectivement de +5%, +6,5% et +7%.



S'agissant des tendances 2019, le groupe confirme attendre une 'nouvelle année de croissance', tant dans les concessions que dans le contracting.





