Vinci : soutien à la lutte contre la crise sanitaire

07/04/2020 | 07:35

Vinci annonce une opération d'urgence pilotée par sa Fondation Vinci pour la Cité, dont le budget est abondé de 10 millions d'euros pour apporter son soutien à tous ceux qui sont en première ligne dans la crise du coronavirus.



Les dons de la Fondation seront orientés prioritairement vers les structures et associations françaises et internationales dont les personnels et les bénévoles sont mobilisés dans le combat contre les conséquences sanitaires et sociales de l'épidémie.



Le groupe de construction et de concessions encouragera également les partenariats avec les associations engagées dans l'économie sociale et solidaire pour gérer les difficultés économiques qui suivront la crise sanitaire.



