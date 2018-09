Vinci : succès d'une émission obligataire de 1,750 MdE

18/09/2018 | 18:45

Vinci annonce le succès d'une émission obligataire de 1,750 milliard d'euros, répartis entre une souche de 0,75 milliard d'euros à échéance septembre 2025, assortie d'un coupon de 1,00 %, et une souche de 1,0 milliard d'euros à échéance septembre 2030, assortie d'un coupon de 1,75 %.



L'opération a été sursouscrite plus de 3 fois malgré un environnement de marché volatil, confirmant la confiance des investisseurs dans la qualité du crédit de la société.



' Réalisée dans le cadre de son programme EMTN, cette émission permet à VINCI d'allonger la maturité moyenne de sa dette tout en optimisant son coût ' indique le groupe.



