Vinci : un contrat au Cambodge

19/11/2019 | 09:33

Vinci indique ce matin qu'il a remporté le contrat portant sur la conception et la construction d'une station de traitement des eaux à Phnom Penh, au Cambodge, une affaire d'environ 200 millions de dollars.



Selon le contrat conclu avec la régie des eaux de la capitale cambodgienne, le groupe français réalisera, dans un premier temps, 155 millions de dollars d'investissements, ce qui comprend une première ligne de traitement, une prise d'eau dans le Mékong et des canalisations.





