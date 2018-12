Vinci : un contrat en Guadeloupe pour Vinci Energies

18/12/2018 | 18:14

Vinci Energies annonce avoir remporté, via ses entreprises Xeria et Citeos Ingénierie, le Contrat de Performance Energétique (CPE) de la ville de Baie-Mahault en Guadeloupe, et ce pour une durée de 8 ans.



'Avec ce contrat VINCI Energies s'engage à terme à réduire la consommation d'énergie de plus de 70%. Le montant du marché s'élève à 15 millions d'euros. Cet engagement comprend la reconstruction de l'ensemble du parc d'éclairage public, soit 8.000 luminaires 100 % LED supervisés à distance grâce à l'application de gestion des équipements urbains CityApp et l'installation de plus de 200 armoires électriques connectées', explique Vinci.





