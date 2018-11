Vinci : une Journée Investisseurs consacrée à Eurovia

21/11/2018 | 08:14

Vinci annonce l'organisation aujourd'hui à Marseille d'une Journée Investisseurs consacrée à Eurovia.



' L'objectif de cette journée thématique est de présenter ce pôle d'activités à la communauté financière. A cette occasion, seront exposés : l'organisation, les chiffres clés, la stratégie et les perspectives d'Eurovia. Des éléments de valorisation seront également communiqués au marché. Une attention particulière est portée à l'activité matériaux, à l'innovation et aux développements récents du pôle ' indique le groupe.



Les activités d'Eurovia font intégralement partie de la stratégie de développement et d'internationalisation du Groupe.



