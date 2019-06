Vinci : une acquisition en Moselle pour Vinci Energies

03/06/2019 | 18:08

Vinci Energies annonce ce jour l'acquisition de la société Industrialisation et Développement (ID) basée en Moselle, près de Metz.



' Cette intégration vient renforcer l'expertise industrielle de Vinci Energies et plus précisément le développement des offres clé en main de robotique. Spécialisée dans la fourniture de lignes d'assemblage automatique, de postes d'étanchéité et de postes d'emmanchement, ID fonctionne de manière très intégrée de la conception à la réalisation ', explique le groupe.



ID emploie 31 personnes et a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 6,2 millions d'euros. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé.





