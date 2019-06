Vinci : une acquisition pour Vinci Energies

11/06/2019 | 18:17

Vinci Energies annonce ce soir l'acquisition de la société Ceriel, intégrateur de systèmes d'information et expert en solutions de virtualisation et de stockage de données.



Basée en Seine-Maritime, Ceriel a réalisé un chiffre d'affaires de 8,3 millions d'euros en 2018.



'Cette acquisition vient renforcer l'offre d'Axians - la marque ICT de VINCI Energies - dans le domaine des solutions de virtualisation, de stockage et de supervision alors que la demande s'amplifie. Ceriel s'appuie sur une équipe de vingt-quatre collaborateurs pour accompagner les PME et ETI de la région normande dans la performance et la fiabilité de leurs infrastructures informatiques', détaille Vinci.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.