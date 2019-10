Vinci : une nouvelle Directrice de l'Environnement

10/10/2019 | 17:58

Xavier Huillard, président-directeur général de Vinci annonce la nomination d'Isabelle Spiegel à la Direction de l'Environnement. Elle aura pour mission de mettre en oeuvre la nouvelle ambition environnementale du Groupe.



Isabelle a plus de 20 ans d'expérience dans le secteur de l'environnement et du développement durable, à la fois dans le conseil et dans le management opérationnel.



' Isabelle Spiegel a conseillé durant près de 15 ans les clients de la société PricewaterhouseCoopers (PwC), notamment lors de missions d'audit de conformité réglementaire environnementale, de revues de passifs environnementaux et de due diligences menées dans le cadre de transactions ou encore de stratégies de développement durable ' indique le groupe.



