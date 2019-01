Vinci : va investir pour la capacité aéroportuaire de Lisbonne

08/01/2019 | 18:07

Vinci annonce ce jour qu'ANA (Aeroportos de Portugal), sa filiale concessionnaire de dix aéroports au Portugal, a signé un accord avec le gouvernement portugais, arrêtant les grands principes pour l'augmentation de la capacité aéroportuaire de la région de Lisbonne.



'Cet accord, qui concrétise le consensus entre les deux parties sur les principaux paramètres techniques, opérationnels et financiers du projet, ainsi que sur l'évolution de la future régulation économique, marque une étape majeure pour l'expansion de la capacité aéroportuaire de Lisbonne. Ses termes seront repris dans l'avenant au contrat de concession dont la signature est prévue courant 2019, une fois les autorisations environnementales obtenues', indique Vinci.



Dans le cadre de l'accord, ANA s'engage notamment à investir 1,15 milliard d'euros d'ici à 2028, dont 650 millions d'euros pour la première phase de l'extension de l'aéroport de Lisbonne existant, et 500 millions d'euros pour la réalisation d'un nouvel aéroport civil à Montijo, à 25 kilomètres du centre-ville.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.