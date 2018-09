Vinci : à l'achat, Credit suisse vise 95 euros

25/09/2018 | 10:21

Credit suisse confirme son conseil d'achat ('surperformance') sur l'action française du groupe de BTP et de concessions Vinci à la faveur du changement de l'analyste chargé du dossier. Évoquant 'des actifs de qualité à un prix raisonnable', le bureau d'études confirme aussi l'objectif de cours de 95 euros, soit un potentiel de hausse de plus de 15%.



Selon une note de recherche, Vinci détient 'des actifs de haute qualité dans une perspective de long terme' composés d'abord des concessions (60% environ de la valeur d'entreprise). Ces dernières sont distinguées pour leur indexation sur l'inflation et leur lien étroit avec la conjoncture économique, l'amélioration attendue de leur marge d'EBITDA (+ 40 à 50 points de base entre 2018 et 2023, pronostiquent les spécialistes), et un 'risque politique local limité'.



'Nous relevons que Vinci Airports a, avec constance, agréablement surpris', indique la note, qui ajoute que l'acquisition éventuelle d'ADP, si d'aventure ce dernier était privatisé, 'aurait du sens du point de vue stratégique et serait relutive aux cours actuels (avant synergies)'.



Dans la branche de BTP, Credit suisse anticipe enfin une poursuite de la reprise cyclique, avec une croissance de plus de 2% l'an du CA, et une amélioration des marges qui devraient passer de 2,5% en 2017 à 2,7% en 2018.





