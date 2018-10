Vinci : le 'risque ADP' est surévalué, selon Deutsche Bank

10/10/2018 | 10:35

Deutsche Bank a repris à l'achat le suivi de l'action du groupe de BTP et de concessions autoroutières comme aéroportuaires Vinci, en estimant que 'les inquiétudes liées à Aéroports de Paris (ADP) sont exagérées'. L'objectif de cours associé au conseil est fixé à 100 euros.



Selon les spécialistes, l'action Vinci souffre actuellement, par ricochet, des difficultés de l'italien Atlantia, qui gérait le pont autoroutier qui s'est effondré cet été à Gênes, mais aussi du 'risque ADP' depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Présent dans les concessions aéroportuaires, Vinci détient 8% du capital d'ADP, que l'Etat veut privatiser. Le marché craint donc que Vinci ne surpaie ADP, dont l'action est proche de ses sommets historiques.



'Deutsche' n'est pas d'accord : d'une part, les concessions autoroutières, 'coeur du réacteur' de Vinci, ne souffrent pas de sous-investissement, à la différence de celles de l'Etat français, grincent les spécialistes. Ce dont pourrait profiter Eurovia, filiale de Vinci spécialisée dans les travaux routiers...



D'autre part, 'le risque lié à l'acquisition d'ADP est plus qu'intégré dans les cours', indique une note, qui s'appuie sur l'étude de l'évolution comparée des titres Vinci et ADP. Bref, le marché serait trop pessimiste à ce sujet. Pour cette raison et compte tenu de l'historique de Vinci en termes d'acquisition, Deutsche Bank estime que 'l'action Vinci devrait réagir de manière positive' quelque soit la décision finale de l'Etat sur ADP, attendue au 2e semestre 2019.













