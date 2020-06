Vinci : Barclays relève légèrement son objectif

25/06/2020 | 12:00

Barclays a annoncé jeudi qu'il relevait légèrement son objectif de cours sur le titre Vinci, le faisant passer de 80 à 81 euros, tout en maintenant une recommandation 'pondérer en ligne' sur la valeur.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier explique que les activités du groupe français de BTP et de concessions sont bien positionnées pour profiter de la reprise, mais que leur équilibre est loin d'être 'idéal'.



D'après Barclays, la surexposition de Vinci aux activités aéroportuaires (comparativement à ses pairs) risque en effet de pénaliser la trajectoire de redressement de ses bénéfices.



En ce sens, le bureau d'études dit préférer à l'heure actuelle des valeurs davantage exposées aux péages, telles Eiffage ou Ferrovial.



