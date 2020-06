VINCI : Barclays ajuste sa cible à la hausse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Barclays rehausse son objectif de cours de 80 à 81 euros et maintient sa recommandation Pondération en ligne sur Vinci. L'analyste estime que les aéroports et les autoroutes du groupe sont bien positionnés pour capter la reprise mais tempère en soulignant que la société est surexposée aux aéroports au regard de ses pairs. Aussi, parmi les entreprises diversifiées, la maison d'études voit de meilleurs alternatives en des groupes de routes à péage plus purs tels que Ferrovial ou encore Eiffage.