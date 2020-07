VINCI : Construction remporte un contrat dans le cadre du projet de liaison Lyon-Turin

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Vinci a annoncé que le maître d’ouvrage Telt (Tunnel Euralpin Lyon Turin) a attribué au groupement d’entreprises piloté par Vinci Construction Grands Projets le contrat de construction du lot 5A du projet de liaison Lyon -Turin. La société précise que ce lot porte sur des travaux préparatoires au niveau du futur site de sécurité de Modane, situé au centre du tunnel de base de 57,5 km de long devant relier les gares internationales de Saint-Jean-de-Maurienne (France) et de Suse (Italie). Le chantier, d’une durée de trois ans, emploiera jusqu’à 250 personnes.D'un montant de 220 millions d'euros, le contrat du lot 5A porte sur la réalisation des 4 puits d'Avrieux, de 500 m de profondeur chacun, creusés selon la méthode du raise-boring (excavation mécanisée depuis le pied des futurs puits), technique permettant d'optimiser la maîtrise des travaux en termes de sécurité, de coûts et de délais, ainsi que sur le creusement en méthodes conventionnelles (explosif) de galeries et de 7 cavernes situées en pied de la descenderie existante de Villarodin Bourget Modane, mesurant jusqu'à 22 mètres de haut et 23 mètres de large.