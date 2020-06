VINCI : Energies remporte un contrat en Allemagne

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Vinci Energies a annoncé avoir signé, avec la ville allemande de Velbert (Rhénanie du Nord-Westphalie), un PPP pour la modernisation et l’exploitation du Bürgerforum (« forum des citoyens ») Niederberg. Les travaux, d’un montant de 44 millions d’euros, débuteront à l’automne 2020 et s’achèveront au cours du premier trimestre 2023.Le partenariat se poursuivra par l'exploitation de l'immeuble jusqu'en 2048, pour un montant de 32 millions d'euros. Cette phase comprendra notamment la conciergerie, l'entretien, la maintenance, les projets d'amélioration et la fourniture d'énergie.Vinci Energies a déjà réalisé près d'une vingtaine de projets de PPP depuis 2004 en Allemagne, dont elle assure toujours l'exploitation et la maintenance.