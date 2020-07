Vinci : En perte au S1, Vinci prévoit une nouvelle baisse de ses résultats au deuxième semestre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de construction et de concessions Vinci a annoncé vendredi prévoir un nouveau repli de ses résultats au deuxième semestre après avoir accusé une perte nette sur les six premiers mois de l'année, période durant laquelle l'ensemble de ses activités ont souffert de la crise sanitaire.

"Les résultats du groupe devraient afficher une baisse au deuxième semestre 2020 par rapport au deuxième semestre 2019", a expliqué l'entreprise. "Celle-ci devrait, toutefois, hors éléments exceptionnels, être nettement moins prononcée que celle constatée au premier semestre 2020", a ajouté Vinci.

"Les performances financières de Vinci en 2020 seront en très net retrait par rapport à celles de l'exercice précédent", a aussi prévenu Xavier Huillard, le PDG du groupe, cité dans un communiqué.

Par activités, Vinci a indiqué anticiper pour cette année une baisse du trafic de Vinci Autoroutes de 15% à 20% et une chute de 65% pour celui de Vinci Airports, qui regroupe les aéroports du réseau du groupe. La société s'attend également à ce que le contracting, qui regroupe Vinci Energies, Vinci Construction et Eurovia, la filiale de construction de routes, connaisse une baisse de revenus situées dans une fourchette de 5% à 10% et voit sa marge opérationnellle se contracter d'environ 150 à 200 points de base par rapport à 2019.

L'entreprise a également affirmé tabler sur un rebond de ses résultats en 2021 par rapport à 2020 mais a prévenu qu'ils ne retrouveront pas leur niveau de 2019.

Vinci a livré ces prévisions après avoir accusé, sur l'ensemble du premier semestre, une perte nette de 294 millions d'euros, contre un bénéfice de 1,36 milliard d'euros au premier semestre 2019.

Le groupe a publié un résultat opérationnel sur activité de 267 millions d'euros, contre 2,3 milliards d'euros au premier semestre 2019. La marge correspondante s'est inscrite à 1,4% contre 10,5% sur les six premiers mois de 2019.

Le chiffre d'affaires consolidé s'est établi à 18,5 milliards d'euros, en baisse de 15% en données publiées et en recul de 17% à taux de change et périmètre constants. L'activité de la branche contracting s'est repliée de 13% à données comparables. Les revenus de la branche concessions ont chuté de 37% en données comparables, notamment pénalisés par l'effondrement de 61,4% du trafic de Vinci Airports et la baisse de 32,8% de celui de Vinci Autoroutes.

Les analystes interrogés par FactSet prévoyaient en moyenne une perte nette de 152 millions d'euros, un résultat opérationnel d'activité de 148 millions d'euros et un chiffre d'affaires de 17,4 milliards d'euros.

Vinci a par ailleurs décidé de ne pas verser d'acompte sur dividende, invoquant "la situation exceptionnelle". "Cette décision ne préjuge pas de l'affectation du résultat de l'exercice 2020 qui sera proposée par le conseil d'administration lors de l'examen des comptes annuels", a averti le groupe.

