Vir Biotechnology, Inc. : une collaboration sino-américaine

Vir Biotechnology et WuXi Biologics ont annoncé ce matin le début d'une collaboration dans la recherche pour lutter contre le coronavirus. Vir Biotechnology est une société biotechnologique qui centre ses recherches dans le développement de vaccins (Hépatite B, HIV, Grippe, etc.). Elle a identifié un certain nombre d'anticorps dans l'organisme des patients ayant survécu au COVID-19. Elle réalise donc des recherches, afin de déterminer s'ils pourraient être efficaces dans le traitement ou la prévention de la maladie. "Consciente de l'importance d'agir rapidement", elle a décidé de collaborer avec WuXi, dont l'infrastructure permettrait d'accélérer le processus de R&D, tout en maîtrisant les coûts. A cet effet, les 2 entreprises travailleront ensemble au développement d'un vaccin. Si ce dernier est approuvé par les autorités, WuXi obtiendra les droits de distribution en Chine et Vir se chargera de tous les autres marchés. Cette annonce a été bien accueillie par les investisseurs, faisant ainsi progresser le titre de près de 5% en ce début de séance américaine.

