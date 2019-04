Virbac : Oddo BHF joue la 'recovery' et passe à l'achat

11/04/2019 | 10:39

Juste avant la publication par le groupe vétérinaire de ses ventes du 1er trimestre 2019, Oddo BHF a relevé à l'achat (contre 'neutre') son conseil sur l'action Virbac ce matin. Porté de 138 à 185 euros, l'objectif de cours augure potentiellement d'une hausse de 20%.



De retour d'un 'roadshow' (un voyage d'analystes) à Londres, Oddo BHF estime que 'la situation aux Etats-Unis se stabilise'. En outre, 'le nouveau directeur général, arrivé en janvier 2018, a engagé un grand nombre d'initiatives', qu'il s'agisse de lancements de nouveaux produits de la gamme Virbac Petfood (alimentation pour animaux de compagnie) ou de 'géo-extension de certaines gammes comme sur l'aquaculture ou les ruminants', sans oublier des réductions de coûts 'et de meilleures allocations de ressources'.



En conséquence, Oddo BHF s'attend à ce que les ventes de Virbac progressent de 4,5 à 5% durant les trois prochains exercices, sans acquisitions ou presque. Ce qui ferait levier sur une marge opérationnelle qui s'améliorerait 'probablement' d'entre 50 et 100 points de base par an. De 10% à fin 2018, cette dernière pourrait ainsi, à terme, atteindre de 14 à 15%.



Bref, termine Oddo BHF, 'non seulement la recovery semble, dès lors, engagée, mais au vu des projets initiés par le management (...) on peut dire que le redressement des marges devrait s'effectuer sur plusieurs exercices, ce qui offre, à notre sens, une certaine visibilité - que nous apprécions - au profil de croissance de Virbac'.



Le point d'activité trimestriel de Virbac est attendu ce soir (11 avril) après Bourse.







