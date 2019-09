Virbac : Oddo relève son conseil après les résultats

17/09/2019 | 09:01

Le résultat net - Part du Groupe s'établit à 26,4 millions d'euros, en forte hausse par rapport à l'année précédente (12,3 millions d'euros). La MOP est sensiblement supérieure aux attentes d'Oddo et ressort à 14.4% (contre 10,5% au S1 2018) ou 13.5%.



La croissance annuelle du chiffre d'affaires à taux constants est désormais attendue dans le haut de la fourchette de 4% à 6% par rapport à 2018.



Oddo relève son opinion à Achat (contre Neutre) avec un objectif de cours de 200 E.



' La recovery se confirme avec : i/ un relèvement des guidances (induisant 1 année d'avance sur notre schéma de recovery) ; ii/ un momentum qui peut surprendre positivement consensus ; iii/ un niveau de confiance qui s'améliore. Nous plaçons Virbac en Top Pick list (comme en début 2018) ' indique le bureau d'analyses.



