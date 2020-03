Virbac : 'absence de visibilité', Oddo corrige sa cible

17/03/2020 | 10:27

L'analyste Oddo BHF annonce ce matin revoir son objectif de cours sur le titre Virbac, tout en confirmant sa recommandation 'neutre', après de 'bons résultats 2019' bien que 'l'enjeu [soit] ailleurs'.



Le broker revoit ainsi sa cible, passant de 245 à 165 euros.



'Les guidances encore affichées semblent irréalistes. En renouvelant ses précédentes guidances, émises avant crise du COVID-19, Virbac donne avant tout un signal d'absence totale de visibilité, laissant le consensus se disperser. Nous avons abaissé nos chiffres', explique Oddo BHF, dont la nouvelle cible laisse entrevoir un potentiel de hausse de +6%.



