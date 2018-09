La valeur du jour à Paris - VIRBAC : la reprise

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Virbac bondit de 12,26% à 142,80 euros, soutenu par des résultats semestriels jugés encourageants par des analystes. Oddo BHF a relevé sa recommandation sur Virbac de Neutre à Achat et revu à la hausse son objectif de cours de 120 à 147 euros. Gilbert Dupont a, lui, a relevé son objectif de cours sur Virbac de 130 à 145 euros tout en réitérant sa recommandation Acheter. A l'image du marché, les brokers saluent le net redressement des marges et la reprise tant attendu de l'activité aux Etats-Unis, un marché clef pour le laboratoire vétérinaire.Au premier semestre 2018, Virbac a réalisé un résultat net (part du groupe) de 12,3 millions d'euros, en baisse de 11,9%. Une contreperformance qui s'explique par des éléments exceptionnels et que ne suscite donc pas l'inquiétude.Surtout que le résultat opérationnel courant est ressorti à 36,4 millions d'euros, en hausse de 11,9%. La marge s'est établie à 10,5%, contre 9,3% un an plus tôt. Oddo BHF tablait sur 9,3% et Gilbert Dupont sur 9,4%.Le chiffre d'affaires, déjà publié, s'est élevé à 430 millions d'euros, en retrait de 1,7%. A taux de change constants, il enregistre une progression de 3,9%.Concernant ses perspectives 2018, Virbac prévoit une croissance du chiffre d'affaires à taux constants qui devrait se situer en 2018 en légère progression "low single digit" par rapport à 2017, et un ratio de " résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions " sur " chiffre d'affaires ", en progression d'environ 1 point à taux de change constants par rapport à 2017. Il tablait auparavant sur une hausse de 0,5 point."Virbac fait partie de ces sociétés qui ont accumulé de nombreuses difficultés depuis plusieurs années, et à l'occasion de leur publication semestrielle présentent des éléments d'inflexion. Le marché devrait donc bien réagir", a commenté ce matin Oddo BHF."Sébastien Huron (président du directoire depuis le début de l'année) semble démontrer au travers de cette publication semestrielle qu'il était possiblement l'homme de la situation pour redorer le blason du groupe", a complété Gilbert Dupont.