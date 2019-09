VIRBAC : Jefferies a confirmé sa recommandation Conserver

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dans une note publiée ce matin avant Bourse, Jefferies a confirmé sa recommandation Conserver et son objectif de cours de 146 euros sur Virbac dans le sillage des résultats semestriels dévoilés par le laboratoire vétérinaire. Le broker s'attend à ce que ce premier semestre soit bien accueilli par le marché. La révision à la hausse de l'objectif de ventes 2019 était largement attendu; l'annonce d'une hausse de deux points de la marge opérationnelle courante annuelle moins, commente le bureau d'études. Dans ce cadre, le courtier a relevé de plus de 6% sa prévision de bénéfice par action.Il observe que Virbac bénéficie de marchés dynamiques avec une croissance robuste aux Etats-Unis et dans les anti-parasitaires, deux points de faiblesses précédemment. Compte tenu de la vigueur du free cash flow, Jefferies se fait moins de souci concernant le respect des covenants.