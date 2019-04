VIRBAC : Oddo BHF maintient sa recommandation d'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Selon une source de marché, Oddo BHF a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 185 euros sur Virbac après la publication d'un chiffre d'affaires supérieur à ses attentes au premier trimestre 2019. Pour le broker, la lecture de ce premier trimestre devrait susciter des commentaires positifs, ou a minima, rassurants sur les objectifs et les attentes.Selon le courtier, cette publication conforte l'idée que les USA retrouvent d'une part une volumétrie d'activité plus en phase avec la taille du marché (environ 10 milliards de dollars), et d'autre part une croissance (plus durable et plus soutenue que ces dernières années, même si ce +81% n'est pas extrapolable)."Il reste du contraste, mais cet assez bon début d'année donne un certain confort à la croissance annuelle visée", conclut le bureau d'études.