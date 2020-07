VIRBAC : affiche sa résilience

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Virbac gagne près de 2% à 194,40 euros après la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel en repli modéré malgré la crise du coronavirus. Le groupe vétérinaire français a réalisé au deuxième trimestre 2020 un chiffre d'affaires de 230,6 millions d'euros, en baisse de 3,3% à taux de change constant. Sur l'ensemble du premier semestre, le chiffre d'affaires s'est établi à 478,3 millions en hausse de 4,5% à taux de change constant et hors Sentinel.Début juillet, le groupe familial avait confirmé la cession pour environ 400 millions de dollars de ses antiparasitaires pour chiens, Sentinel Flavor Tabs et Sentinel Spectrum, à MSD Santé Animale, une division de Merck & Co.Concernant ses perspectives 2020, Virbac anticipe à ce stade un chiffre d'affaires en léger repli entre -3% et 0% à périmètre réel (post cession de Sentinel) et à taux constants. Enfin, sur la base des taux de change actuels, le groupe prévoit un impact défavorable des changes sur le chiffre d'affaires d'environ 25 à 30 millions d'euros lié à la forte dépréciation des devises de la zone Amérique latine et Asie-Pacifique.Par ailleurs, la cession des marques Sentinel pour lesquelles Virbac continue à fabriquer la présentation Sentinel Spectrum sur son site américain de Bridgeton, devrait se traduire par une diminution d'environ 55 millions de dollars du chiffre d'affaires et d'environ 3 points du ratio d'Ebita sur chiffre d'affaires sur une base pro forma en année pleine.À noter que l'impact sur le ratio d'Ebita sur chiffre d'affaires devrait se limiter à environ 1 point sur l'année 2020, compte tenu du bon niveau de vente de Sentinel, qui a représenté un chiffre d'affaires de 39 millions de dollars au premier semestre.