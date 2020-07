Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Virbac a réalisé lundi soir son point d’activité pour le deuxième trimestre 2020. Ainsi, le spécialiste de la santé animal a publié un chiffre d’affaires de 230,6 millions d’euros sur la période, en repli de 6,4% par rapport à la même période de 2019. À parités constantes, le retrait se limite à 3,3%, la dépréciation de certaines devises notamment le réal brésilien, le peso mexicain, le rand sud-africain et la roupie, ayant fortement pesé sur la performance du trimestre.Sur l'ensemble du premier semestre, le chiffre d'affaires ressort à 478,3 millions d'euros, en hausse de 3,1% (+2,3% hors Sentinel). Hors impact défavorable des taux de change, le chiffre d'affaires est en progression de 5% (+4,5% hors Sentinel).Concernant ses perspectives 2020, Virbac anticipe à ce stade un chiffre d'affaires en léger repli entre -3% et 0% à périmètre réel (post cession de Sentinel) et à taux constants. Enfin, sur la base des taux de change actuels, le groupe prévoit un impact défavorable des changes sur le chiffre d'affaires d'environ 25 à 30 millions d'euros lié à la forte dépréciation des devises de la zone Amérique latine et Asie-Pacifique.Par ailleurs, la cession des marques Sentinel intervenue début juillet, pour lesquelles Virbac continue à fabriquer la présentation Sentinel Spectrum sur son site américain de Bridgeton, devrait se traduire par une diminution d'environ 55 millions de dollars du chiffre d'affaires et d'environ 3 points du ratio d'Ebita sur chiffre d'affaires sur une base pro forma en année pleine.À noter que l'impact sur le ratio d'Ebita sur chiffre d'affaires devrait se limiter à environ 1 point sur l'année 2020, compte tenu du bon niveau de vente de Sentinel, qui a représenté un chiffre d'affaires de 39 millions de dollars au premier semestre.