VIRBAC : nette progression des résultats au premier semestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Virbac a publié lundi soir ses résultats du premier semestre 2019. Ainsi, le laboratoire pharmaceutique dédié à la santé animale a affiché sur la période un résultat net (part du groupe) de 26,4 millions d’euros (+115,5 % sur un an) et un résultat opérationnel courant de 59,4 millions (+58,2%). Quant au chiffre d’affaires, il atteint 463,7 millions d’euros, en croissance de 7,9 % en publié et de 6,6 % à taux de change et périmètre constants. « L’activité du premier semestre vient conforter les perspectives annoncées par le groupe pour l'année 2019 », a indiqué Virbac.La croissance annuelle du chiffre d'affaires à taux constants est désormais attendue dans le haut de la fourchette de 4 % à 6 % par rapport à 2018.Sur le plan financier, le strict contrôle des capitaux engagés devrait permettre un désendettement compris entre 40 et 50 millions d'euros à taux constants sur l'année.