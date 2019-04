VIRBAC : publication trimestrielle bien accueillie

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Virbac progresse de 2,57% à 159,80 euros sur la place de Paris, soutenu par la publication d'un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au titre de son premier trimestre 2019. Ainsi, le laboratoire pharmaceutique français dédié à la santé animale a réalisé un chiffre d'affaires de 217,5 millions d'euros sur la période, soit une hausse de 12,4% en publié et de 10,9% à taux de change constant sur un an. Toutes les zones sont en croissance par rapport à la même période de l'année dernière. Surtout, aux États-Unis, un marché majeur, l'activité est en très nette progression (+ 81,5%).Elle bénéficie d'un effet de base favorable, lié au déstockage dans la distribution du premier trimestre 2018 sur Sentinel, qui avait fortement impacté les ventes de Virbac sur la période.En dehors des États-Unis, le groupe progresse de 6,6% à taux réels, soit +6,2% à taux constants." Cette publication conforte l'idée que les Etats-Unis retrouvent une volumétrie d'activité plus en phase avec la taille du marché (environ 10 milliards de dollars) et une croissance plus durable et plus soutenue que ces dernières années, même si cette hausse de 81% n'est pas extrapolable ", a commenté Oddo BHF." Il reste du contraste, mais cet assez bon début d'année donne un certain confort à la croissance annuelle visée ", a estimé le bureau d'études.La tonalité est également positive du côté de Gilbert Dupont. " Cette publication crédibilise un peu plus encore la feuille de route bien établie du management qui vise à dynamiser la top line (…) et la rentabilité (guidance Ebita/chiffre d'affaires de 15% en 2022), le tout avec des investissements contenus permettant la poursuite de l'assainissement de la situation financière ".In fine, les deux analystes ont confirmé leur recommandation Acheter sur Virbac.En termes de perspectives 2019, le laboratoire vétérinaire s'est d'ailleurs montré rassurant en confirmant ses objectifs. Le groupe vise un chiffre d'affaires annuel en progression de 4 à 6% à taux constants.En outre, le strict contrôle des capitaux engagés devrait permettre de poursuivre le désendettement qui devrait se situer autour de 30 millions d'euros à taux constants sur l'année.