VIRBAC : relève de nouveau ses prévisions annuelles

Le chiffre d’affaires de Virbac au troisième trimestre s’est élevé à 233,6 millions d'euros, en progression de 14,3% à taux réels et 2,2% hors effet favorable des taux de change. Toutes les zones affichent de solides performances et notamment l’Europe, les États-Unis (+38,3% à taux constants) et l’Asie-Pacifique qui tirent la croissance du trimestre. Le chiffre d'affaires 9 mois du spécialiste de la santé animale est ressorti à 697,3 millions d'euros, en progression de 9,9%. Hors impact favorable des taux de change, il est en progression de 8,4%.Suite à la très bonne performance du troisième trimestre, le groupe relève la perspective de croissance annuelle du chiffre d'affaires à taux constants entre 5% et 7% par rapport à 2018. Il visait auparavant " le haut de la fourchette de 4% à 6%".Le ratio de "résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions" sur chiffre d'affaires devrait maintenant progresser d'environ 2,5 points par rapport à 2018 à taux de change constants. Il était auparavant anticipé en progression d'environ 2 points.Les objectifs avaient déjà été rehaussés à la mi-septembre.Par ailleurs, en 2019 le ratio financier (dette nette/Ebitda) doit respecter à nouveau les obligations du contrat bancaire initial, et devra en conséquence se situer en dessous de 3,75 à fin décembre 2019.