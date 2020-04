VIRBAC : un début d'année solide

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Virbac a réalisé au premier trimestre 2020 un chiffre d'affaires de 247,7 millions d'euros, en hausse de 13,9%. À parités constantes, la croissance ressort à 14,3% portée par l'Europe et les États-Unis. Pour autant, cette performance est en trompe l'oeil. Comme l'explique le vétérinaire français, les propriétaires d'animaux ont anticipé le confinement en faisant des stocks. Par ailleurs, le groupe a bénéficié de hausses tarifaires aux États-Unis.Concernant l'impact du Covid-19 sur ses stocks, hormis pour les vaccins animaux de compagnie pour lesquels Virbac a temporairement arrêté la production, le groupe a des stocks de sécurité sur ses principaux produits qui devraient le couvrir jusqu'à fin juin 2020.Virbac anticipe un repli de son activité et de sa rentabilité au deuxième trimestre 2020, et très probablement également sur l'année 2020.Pour autant, il n'est à ce jour, pas possible d'évaluer précisément l'ampleur du repli de son activité sur l'ensemble de l'année. Par voie de conséquence, il est aussi difficile de confirmer à ce stade l'objectif d'un ratio d'Ebita autour de 15% autour de 2022, à taux et périmètre constants.Outre les mesures de gel de dépenses et d'investissements qu'il a initiées, les mesures gouvernementales de soutien aux entreprises et le non versement de dividendes en 2020, Virbac assure disposer d'atouts pour faire face à cette crise, notamment une structure financière solide, aucune échéance de remboursement de dette significative sur 2020, une capacité de tirage sur ses lignes de crédit qui reste importante (environ 250 millions d'euros), et une trésorerie positive à fin mars d'environ 50 millions.Enfin, grâce à son activité très diversifiée, son implantation partout dans le monde (33 filiales et présence dans plus de 100 pays à travers des distributeurs), à à ses équipes extrêmement engagées et solidaires, et à la stabilité de son actionnariat, Virbac reste très confiant dans l'avenir.