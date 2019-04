VVirbac : un broker passe à l'achat juste avant le T1

11/04/2019 | 10:22

En hausse de plus de 5% ce matin à Paris, l'action Virbac se classait en tant que troisième plus forte hausse du SRD alors que le groupe vétérinaire dévoilera, ce soir après Bourse, le point sur son activité au premier trimestre (T1) 2019.



Ce matin, le bureau d'études Oddo BHF est passé à l'achat sur le dossier en relevant son objectif de 138 à 185 euros, soit un potentiel de hausse de l'ordre de 20%.



Les volumes sont étoffés : une heure environ après l'ouverture, plus de 14.000 actions Virbac ont déjà changé de mains, ce qui correspond à près de trois fois le volume quotidien moyen traité au cours des quatre séances précédentes.







