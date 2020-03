Virbac : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Virbac a dévoilé un résultat net, part du groupe, de 51,6 millions d'euros en 2019 contre 20,1 millions d'euros en 2018. Le résultat opérationnel courant du spécialiste de la santé animale a, lui, bondi de 47,1% à 107,40 millions d'euros. Avant amortissement des actifs issus d’acquisitions, il s'est élevé à 122,4 millions d'euros (+39%), soit 13,1% des revenus à taux de change constants contre 10,1% en 2018. Le chiffre d'affaires a augmenté de 8% à 983,8 millions d'euros. Il a augmenté de 6,6% à taux de change constants.Son endettement net se situe à 368,4 millions d'euros, en baisse de 57,7 millions d'euros par rapport au 31 décembre 2018 à taux réels, et de 87,7 millions d'euros à taux et périmètre constants (c'est-à-dire hors impact IFRS 16).S'agissant de ses perspectives, le spécialiste de la santé animale rappelle qu'il a communiqué ses objectifs 2020 en décembre, soit avant la crise sanitaire du coronavirus. " La situation est extrêmement évolutive, partout dans le monde, et à ce stade il est très difficile d'anticiper ce que pourront être les impacts d'ici la fin de l'année ", ajoute le groupe.En 2020, il anticipe, à taux et périmètre constants, une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 4% et 6% et une progression du ratio de "résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions" sur "chiffre d'affaires" d'environ 0,5 point par rapport à 2019 (soit 1 point hors éléments exceptionnels comptabilisés en 2019).Sur le plan financier, le strict contrôle des capitaux engagés devrait permettre de poursuivre le désendettement qui devrait se situer autour de 60 millions d'euros à taux constants sur l'année.