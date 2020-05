Virbac : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Virbac a annoncé mercredi la signature d’un accord avec MSD Santé Animale, une division de Merck & Co., en vue de la cession de produits vétérinaires, actuellement commercialisés par Virbac aux États-Unis sous la marque Sentinel, pour un prix total de 400 millions de dollars en numéraire, et sous réserve des ajustements post-clôture usuels pour ce type d’opération. Ces actifs avaient été acquis début 2015 auprès d’Eli Lilly. La cession de ces marques est une opportunité pour Virbac de désendetter significativement le groupe.Les impacts financiers de cette cession pour le groupe, sur le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions (Ebita), devraient se traduire par une diminution d'environ 55 millions de dollars du chiffre d'affaires et d'environ 3 points du ratio d'Ebita sur chiffre d'affaires sur une base pro forma en année pleine.La finalisation de cette transaction est subordonnée à l'approbation de la Federal trade commission et à la satisfaction des conditions de clôture habituelles. L'accord devrait être conclu d'ici le milieu de l'année 2020.