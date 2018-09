Virbac : Disponibilité du rapport financier semestriel_Juin 2018_Erratum

Virbac : Mise à disposition du rapport financier semestriel au 30 juin 2018 _ Erratum

Communiqué diffusé le 21 septembre 2018

Le tableau de répartition du chiffre d'affaires en page 3 du rapport financier semestriel publié le 17 septembre 2018 comportait des erreurs de répartition par zones géographiques.

Le tableau corrigé ainsi que les corrections sur commentaires associés ont été rétablis dans le rapport financier semestriel disponible sur le site internet de la société : corporate.virbac.com dans l'espace Investisseurs - Rapports financiers - 2018.

La société a également amendé des mêmes corrections la présentation investisseurs disponible sur le site.

Virbac : NYSE Euronext - compartiment B - code ISIN : FR0000031577 / MNEMO : VIRP

Direction financière : tél. 04 92 08 71 32 - finances@virbac.com - corporate.virbac.com

