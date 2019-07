Virbac : La valeur du jour à Paris VIRBAC confirme ses objectifs annuels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Virbac progresse de 2,02% à 171,4 euros après la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel sans grande surprise et surtout, la confirmation de ses perspectives annuelles. Cette publication confirme le regain d'activité du laboratoire vétérinaire aux Etats-Unis, un marché clef qui s'était effondré en 2015 et 2016 en raison de la fermeture par la FDA de son site de production de St. Louis. Depuis, le groupe familial a remis ses activités en ordre de marche et s'emploie trimestre après trimestre à récupérer les parts de marché qu'il avait été contraint d'abandonner à la concurrence.Au deuxième trimestre, Virbac a réalisé un chiffre d'affaires de 246,1 millions d'euros, en croissance de 3% à taux constants. Cette dernière a ralenti par rapport à la progression de 10,9% enregistrée au premier trimestre.Ce ralentissement n'inquiète pas le marché. Dans une note publiée ce matin, Jefferies rappelle que la base de comparaison était particulièrement élevée.Comme le détaille Invest Securities, le laboratoire avait largement bénéficié au premier trimestre 2019 de l'accumulation de stocks par les clients britanniques en prévision du Brexit.Aux États-Unis, l'activité a progressé de 4,6% à taux constants, ce que le spécialiste de la santé animale juge être une bonne performance, compte tenu de la base de comparaison élevée liée aux ventes soutenues de la gamme Sentinel au deuxième trimestre 2018.En dehors des États-Unis, le groupe affiche une progression trimestrielle de 2,7% à taux constants. Après un premier trimestre ayant bénéficié d'un réassort important en anticipation du Brexit, et du fait de ruptures temporaires sur certains produits, l'Europe est en très léger retrait sur le deuxième trimestre, largement compensé par le dynamisme des autres géographies qui affichent des croissances oscillant entre 5% et 9% à taux constants.L'activité du premier semestre vient conforter les perspectives annoncées par le groupe pour l'année 2019, avec une croissance annuelle du chiffre d'affaires à taux constants comprise entre 4% et 6% par rapport à 2018 et un ratio de "résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions " sur " chiffre d'affaires ", en progression d'environ 1 point par rapport à 2018 à taux de change constants.Sur le plan financier, le strict contrôle des capitaux engagés devrait permettre un désendettement compris entre 40 et 50 millions d'euros à taux constants sur l'année. Cette amélioration par rapport à la prévision de début d'année est liée notamment à la cession d'un actif immobilier aux États-Unis et à l'optimisation des décaissements sur les investissements.Par ailleurs, le ratio dette nette sur Ebitda devrait se situer en-dessous de 4,25 à fin juin 2019 et en dessous de 3,75 à fin décembre 2019.Jefferies a maintenu sa recommandation Conserver et son objectif de cours de 146 euros sur le titre. Selon le broker, la réduction de la dette devrait permettre au groupe de respecter largement ses covenants, ce qui pourrait encourager certains investisseurs à se pencher de nouveau sur le groupe après ses mésaventures récentes.