Virbac : cession de droits sur Sentinel aux Etats-Unis

02/07/2020 | 08:49

Virbac annonce la cession de ses antiparasitaires pour chiens Sentinel Flavor Tabs et Sentinel Spectrum à MSD Santé Animale, une division de Merck & Co, moyennant environ 400 millions de dollars en numéraire, sous réserve des ajustements de clôture usuels.



Aux termes de l'accord, le fabricant de médicaments vétérinaires a ainsi cédé un ensemble de droits et de titres pour les États-Unis sur ces produits, et continuera à fabriquer Sentinel Spectrum sur son site de Bridgeton (Missouri) pendant les dix prochaines années.



La transaction lui permet de se concentrer sur des activités où il peut bénéficier d'un meilleur avantage concurrentiel, mais aussi de se désendetter significativement et de renforcer sa capacité de croissance externe.



