Virbac : confirme ses objectifs pour 2020 après un exercice 2019 conforme aux attentes

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le laboratoire vétérinaire Virbac a confirmé vendredi ses objectifs financiers pour 2020 après avoir publié des résultats 2019 conformes aux prévisions qu'il avait réhaussées en décembre dernier.

Pour cette année, le groupe prévoit toujours une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 4% et 6%. La prévision d'une progression du ratio de résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions sur chiffre d'affaires d'environ 0,5 point par rapport à 2019 est également maintenue.

A propos de la crise sanitaire du coronavirus, Virbac évoque une situation "extrêmement évolutive" dont il est "très difficile d'anticiper ce que pourront être les impacts".

L'entreprise a vu son résultat net part du groupe bondir à 51,6 millions d'euros en 2019, contre 20,1 millions d'euros un an plus tôt. Le résultat net consolidé a progressé de 159,3%, à 54,4 millions d'euros, contre 21 millions d'euros en 2018.

Le résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisition a progressé de 39% à 122,4 millions d'euros. "Il bénéficie des bonnes performances dans l'ensemble des zones, notamment aux Etats-Unis et en Europe", a indiqué le groupe dans un communiqué.

"Par ailleurs, la bonne maîtrise des coûts et une meilleure absorption des frais fixes ont également contribué à améliorer notre marge opérationnelle sur la période", a ajouté la société.

Le ratio de résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisition sur chiffre d'affaires s'est élevé à 13%, contre 10,1% en 2018, conformément à l'objectif d'une hausse d'environ 3 points qu'il s'était fixé.

Le chiffre d'affaires de 938,3 millions d'euros, en hausse de 8%, avait déjà été publié en janvier.

Le groupe a par ailleurs réduit son endettement de 57,7 millions d'euros, avec une dette nette ramenée à 368,4 millions d'euros. La baisse de l'endettement s'est élevée à 87,7 millions d'euros à taux et périmètre constants. "L'absence de versement de dividendes au titre du résultat 2018 et un strict contrôle du besoin en fonds de roulement et des investissements ont contribué au désendettement", a expliqué Virbac.

-François Berthon, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 93; fberthon@agefi.fr ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire