Virbac : croissance de 7,8% du CA semestriel

17/07/2019 | 08:05

Le groupe de santé animale Virbac a affiché mardi soir, pour son premier semestre 2019, un chiffre d'affaires de 463,6 millions d'euros, soit une évolution globale de +7,8% (+6,6% hors impact favorable des taux de change).



À l'instar de la situation à fin mars, toutes les zones continuent d'afficher une croissance sur le semestre en comparaison de la même période de 2018. Aux États-Unis en particulier, l'activité grimpe de +27,9% à taux réels (+20,9% à taux de change constants).



Virbac confirme viser pour 2019 une croissance du chiffre d'affaires à taux constants entre 4% et 6%, et une marge opérationnelle courante 'avant amortissement des actifs issus d'acquisitions' en progression d'environ un point à taux de change constants.



