Virbac : en hausse après le CA trimestriel et une analyse

12/10/2018 | 13:02

Le titre Virbac s'affiche en nette hausse ce vendredi à la mi-journée, gagnant plus de 4% à Paris, au lendemain de la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel solide et après une analyse positive de la part d'Oddo BHF.



Le chiffre d'affaires s'est ainsi élevé à 204,3 millions d'euros au troisième trimestre, en croissance de +6,1% à taux réels par rapport à la même période de 2017. À taux de change comparables, le chiffre d'affaires affiche une croissance de +9,3%. 'La croissance du trimestre est principalement tirée par l'activité aux États-Unis, qui bénéficie d'un effet de base favorable par rapport à la même période en 2017' indique la direction.



L'analyste Oddo BHF a annoncé ce vendredi confirmer son opinion 'achat', récemment relevée, sur le titre, estimant que cette publication de chiffre d'affaires était 'conforme et encourageante, aux USA notamment'.



'Cette publication nous donne une impression générale positive (amélioration du momentum) même si les effets de base aident (T3 2017: -10,9% en données publiées). En tout cas, les USA, zone en difficulté et faisant l'objet de l'attention du marché enregistrent une amélioration, et c'est presque l'essentiel, mais le reste du monde se comporte très solidement d'autant que les effets devises diminuent. Si la visibilité revenait plus nettement sur les USA, le groupe pourrait fournir un timing sur l'objectif de retour à une MOP de 15%, ce qui serait à lire comme le signal de la fin quasiment définitive des difficultés aux USA, à notre sens', retient Oddo BHF.



Le broker a par ailleurs confirmé son objectif de cours, de 147 euros.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.