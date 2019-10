Virbac : entouré pour un relèvement de broker

07/10/2019 | 14:05

Virbac s'adjuge 7,2% et caracole en tête du SBF120, avec le soutien de Jefferies qui relève sa recommandation de 'conserver' à 'achat' et son objectif de cours de 146 à 248 euros, dans le sillage d'estimations de BPA cash rehaussées de 6 à 15% sur 2019-2023.



Le broker estime que l'action Virbac 'dispose d'un potentiel de progression supplémentaire après une analyse de la performance depuis le début de l'année, des moteurs futures et une évaluation en profondeur de la valorisation'.



