Virbac : entrée dans le SBF120 le 23 septembre

13/09/2019 | 08:09

Seule modification notable dans le cadre de la révision trimestrielle de sa famille d'indices CAC, Euronext annonce l'entrée de l'action Virbac au sein du SBF120 et du CAC Mid 60, à partir du lundi 23 septembre prochain.



Le fabricant de médicaments vétérinaires remplacera, dans ces deux indices, le spécialiste des technologies de l'image Technicolor, leurs valorisations de marché se montant respectivement à 1,4 milliard et 330 millions d'euros.



