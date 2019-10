Virbac : hausse de +8,4% du CA sur 9 mois

11/10/2019 | 18:33

Le groupe Virbac annonce ce vendredi soir une hausse de +8,4% de son chiffre d'affaires sur neuf mois en 2019, lequel s'affiche ainsi à 697,3 millions d'euros.



'Toutes les zones affichent de solides performances et notamment l'Europe, les États-Unis et l'Asie-Pacifique qui tirent la croissance du trimestre', relève le groupe.



S'agissant de ses prévisions, Virbac relève sa perspective de croissance annuelle du chiffre d'affaires à taux constants entre 5% et 7% par rapport à 2018. Le ratio de résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions sur chiffre d'affaires devrait maintenant progresser d'environ 2,5 points par rapport à 2018 à taux de change constants.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.