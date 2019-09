Virbac : la Bourse applaudit le relèvement de prévisions

17/09/2019 | 09:58

L'action Virbac, qui fera bientôt partie du SBF 120 en lieu et place de Technicolor, flambait de 13% ce matin à la Bourse de Paris après le relèvement de ses prévisions à l'occasion de la publication de ses comptes semestriels.



Le groupe vétérinaire a indiqué hier soir que la croissance de ses ventes à changes constants sur l'ensemble de 2019 s'annonce désormais dans le haut de la fourchette précédemment visée, qui va toujours de 4 à 6%.



En outre, la marge opérationnelle ajustée (toujours à changes comparables) ne devrait plus s'améliorer d'environ un point, mais d'environ deux points de pourcentage par rapport à celle de 2018.







