Virbac : le CA du T1 en hausse de +13,%

15/04/2020

Le groupe Virbac annonce ce soir un chiffre d'affaires, pour le premier trimestre 2020, de 247,7 millions d'euros, en hausse de +13,9% par rapport à la même période en 2019.



La croissance à taux de change et périmètre constants s'affiche pour sa part à +14,3%, dont +18,4% pour le pôle Animaux de compagnie et +9,8% pour le pôle Animaux de production.



'[Compte-tenu de l'épidémie de coronavirus], nous anticipons à ce stade un repli de notre activité et de notre rentabilité au deuxième trimestre 2020, et très probablement également sur l'année 2020', indique le groupe.



'Pour autant, en raison des incertitudes liées au nombre de pays touchés par les mesures de confinement, à la magnitude des impacts de ces mesures sur notre activité, à la durée de la progression de l'épidémie et donc à la durée des périodes de confinement, il ne nous est pas possible, à ce jour, d'évaluer précisément l'ampleur du repli de notre activité sur l'ensemble de l'année. Par voie de conséquence, il est aussi difficile de confirmer à ce stade l'objectif d'un ratio d'EBITA autour de 15% autour de 2022, à taux et périmètre constants.



