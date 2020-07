Virbac : le CA semestriel en hausse de +5%

20/07/2020 | 18:40

Le groupe Virbac annonce ce soir, pour le premier semestre de son exercice 2020, un chiffre d'affaires de 478,3 millions d'euros, en hausse de +3,1% et +5% à taux de change constants.



'Le chiffre d'affaires au deuxième trimestre s'est élevé à 230,6 ME, en repli de -6,4% par rapport à la même période de 2019. À parités constantes, le retrait se limite à -3,3%, la dépréciation de certaines devises notamment le réal brésilien, le peso mexicain, le rand sud-africain et la roupie, ayant fortement pesé sur la performance du trimestre', précise le groupe.



