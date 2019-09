Virbac: le bénéfice net a plus que doublé au premier semestre

Paris (awp/afp) - Le groupe français de produits vétérinaires Virbac a publié lundi un bénéfice net en forte croissance au premier semestre, les effets de la réforme fiscale aux Etats-Unis ayant notamment été digérés par la société qui bénéficie par ailleurs de bonnes performances mondiales.

Le bénéfice net sur la période a plus que doublé, totalisant 26,4 millions d'euros, soit une hausse de 115,5% sur un an, selon le communiqué.

Virbac indique avoir bénéficié de la forte baisse d'une dépréciation de l'actif d'impôt différé sur les pertes fiscales américaines, à 100.000 euros contre 3,4 millions d'euros pour la même période en 2018.

Son résultat opérationnel courant (avant amortissement des actifs issus d'acquisitions) s'élève à 66,9 millions d'euros, en hausse de 48,1% par rapport à la même période en 2018, grâce à de "bonnes performances dans l'ensemble des pays, et notamment aux Etats-Unis, ainsi qu'au Chili et en Australie", selon le communiqué.

En outre, Virbac cite la cession des locaux administratifs de la filiale américaine, qui a rajouté 1,1 million d'euros à ses résultats, ainsi que "l'impact positif" d'une modification du régime de retraite de ses membres du directoire, qui a contribué à hauteur de 3,2 millions.

Le groupe a précisé ses objectifs 2019 dans une direction optimiste: il s'attend, comme précédemment annoncé, à une croissance annuelle du chiffre d'affaires comprise entre 4% et 6% par rapport à 2018 et à taux de changes constants, mais précise tabler maintenant sur le "haut de la fourchette".

Le groupe a conservé son objectif de désendettement entre 40 et 50 millions d'euros, toujours à taux de change constants. Pour l'heure, son endettement net s'inscrivait en baisse de 31,6 millions d'euros à fin juin, à 455,5 millions.

L'absence de versement de dividendes au titre de 2018 et un "strict contrôle du besoin en fonds de roulement" ont contribué à ce désendettement, selon Virbac.

Son chiffre d'affaires sur l'ensemble du premier semestre, déjà publié en juillet, s'est élevé à 463,7 millions d'euros, en hausse de 7,9% (+6,6% à taux de changes constants).

afp/rp